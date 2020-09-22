陳璽安（左起）、楊銘威、賀軍翔、張洛偍。（吳松翰攝）

賀軍翔出席新戲《天巡者》記者會。（吳松翰攝）

賀軍翔七夕情人節時宣布第二個女兒出生，他22日出席台視、三立玄幻神話劇《天巡者》宣傳活動時透露，他有進產房陪產且全程錄影，當初老婆的第一胎是自然產，第二胎則是剖腹，畫面比較血腥，他雖然有點害怕還是吸一口氣後全程錄影。被問為何選擇剖腹產，他笑說，因為女兒如果照預產期出生會是處女座，「我們兩個都比較怕處女座的龜毛，不想生處女座寶寶，醫生也說時間ok就可以剖腹。所以提前了一、兩週」！

他說，一開始快4歲的女兒美寶對剛出生的妹妹有點吃醋，但現在已經會幫忙照顧，「她會幫忙手頂著妹妹的奶嘴，不讓它掉下來」。他坦言當了爸爸後看任何事物的觀感跟以往都不太一樣，前陣子看《綠色奇蹟》，片中兩個女兒被殺死，因為自己也有兩個女兒，就忍不住擔心她們的未來。時隔六年再回台灣拍戲，他說滿喜歡這種多陪家人感覺，因為家就在台北，可以有上班下班的感覺，「前幾年都在大陸拍戲會很想念家人，只能每天一個人待在房間內跟他們視訊」。

飾演鬼王鍾馗的他，昨與戲裡情敵陳璽安、地府知交好友城隍爺楊銘威及人間徒弟張洛偍一齊亮相。他笑說，這部戲有很多是在綠幕前演戲，不斷對著空氣打鬥和發功常讓他們很尷尬，時常拍到旁人笑場。

且由於戲一拍五個月，歷經最熱的季節，每次他都要穿大衣拍武打戲超熱，後來乾脆把裡布都拆了，成了特製涼感大衣！楊銘威則笑說還想請服裝師將裡面的襯衫都改成無袖。戲中鍾馗的武器是七星劍，飾演城隍爺的楊銘威武器是扇子，賀軍翔笑說因為鍾馗怕熱，楊銘威都會拿扇子幫他搧風。

因久未在台灣拍戲，這次回來遇到許多新生代演員都對他說「我是看你戲長大的」，陳璽安也說之前知道要跟賀軍翔合作就好緊張，前幾場跟對戲還特別害羞、失常、狂卡詞又NG，連導演都問他：「為何你反而跟女主角對戲不會害羞？」

楊銘威這次飾演最幽默的城隍，他事前有去城隍廟拜拜，演員們都表示很害怕跟楊銘威對戲，因為他實在太搞笑了，很容易就忍不住笑場。張洛偍飾演鍾馗在人間的徒弟，其實他和楊銘威都是鍾馗在人間的感情軍師。

(中時 )