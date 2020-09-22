基隆嶼國際磯釣賽起跑，林右昌邀達人鬥智鬥勇。（吳康瑋攝）

2020基隆嶼國際磯釣賽將於10月17、18日在基隆嶼啟動，基隆市長林右昌於22日指出，基隆嶼海域因黑潮流經，為北台灣知名磯釣場域，更藏有許多釣客眼中的夢幻魚種，如黑毛石鯛等都會在這片海域出沒，每年秋冬皆吸引許多釣友來此鬥智鬥力，今年市府更準備超過十萬元的總獎金，邀請大家來共襄盛舉。

林右昌指出，近年來基隆大力推動海洋產業，海釣運動逐漸成為亮點，從夏日的海洋船釣延伸至秋冬的磯釣活動，除了充分展現基隆垂釣的多樣性，也成為遊客來基隆體驗的重要遊程，他說，這場賽事肩負產業推廣及對外交流的任務，更帶入海洋保育的觀念，要求每位選手在參賽過程中符合「友善釣魚、永續發展、環境清潔」3大原則，以推廣正確的釣魚觀念，將基隆嶼打造成為磯釣場域的第一品牌。

推廣大使沈文程表示，自己已經連續三年參賽，除了認識更多的釣友，也讓磯釣實力成長，他說，今年雖然因為疫情讓一些外國選手無法參與，但國內選手仍熱情參加，現場也將加強防疫宣導，相信大家都能體會到安全的重要。

產發處農漁發展科長蔡馥嚀表示，市府日前頒布島礁磯釣自治條例起，致力推行磯釣安全管理，除率先明訂相關管理辦法，還利用島礁磯釣證進行場域環境管理，若有釣客不遵守相關規定，將會沒收漁獲、罰款，並廢止島礁磯釣證等，而今年線上申辦也正式上路，更是大幅增加辦理的便利性。

(中時 )