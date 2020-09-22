台中市潭子區頭家國小新闢家長接送聯絡道，因捨直取彎招致批評，又因改為「人行」，需加高護欄，預計10月底才能啟用。（王文吉攝）

開學超過半個月，台中市潭子區頭家國小家長接送聯絡道至今仍未啟用，上、下學車潮嚴重回堵得福街，社區怨聲不斷。養工處說明，原供接送車輛通行的聯絡道，校方試行後，調整為學生通學步道，考量學童安全，將增設波浪形欄杆增加護欄高度，預計10月底前完工。

頭家國小師生將近2000人，為潭子區最大的明星學校，校園僅東面臨路，且鄰近住宅區，上、下學接送車潮湧入得福街。校長王玉龍表示，每天早上短時間內湧進近450輛汽車、超過1100輛機車，步行通學約300人，造成周邊道路塞車，下雨或寒流期間更是雪上加霜。

為解決社區交通阻塞問題，建設局投入2400萬元，於頭家國小後方增闢家長接送聯絡道，便利2000名師生分流及家長接送；聯絡道工程7月間完工，短短100公尺遭批評「捨直取彎」，目前已緊急修正轉角護欄，但仍未開通。

建設局養工處長彭岑凱解釋，聯絡道原提供家長接送車輛通行，校方日前派員實際試行，發現校園腹地不足，車流進入校園後，無法順利迴轉出校，最後決議改為通學步道，接送車輛停放於文昌東七路，學生步行至接送區。

彭岑凱表示，由於聯絡道跨越龍形溝，目前水泥護欄約90公分高，校方顧慮學生安全，將增設波浪形欄杆至120公分，目前已進行備料訂做，最快10月底前完工，通過驗收即可開通。

(中時 )