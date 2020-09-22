陳昊森（右）回台中宣傳電影，陳爸爸現身力挺。（氧氣電影提供）

曾敬驊率劇組一行人回母校義守大學宣傳。（氧氣電影提供）

法比歐一把抱起學生。（氧氣電影提供）

陳昊森、曾敬驊及法比歐近日為了青春同志片《刻在你心底的名字》到全台校園巡迴宣傳，受到學生粉絲熱烈歡迎。有學生向陳昊森飾演的「阿漢」告白，該名學生說：「從小因為性向在學校遭遇異樣的歧視眼光，在電影中看到自己過去的影子，謝謝阿漢給了我更多的勇氣。」此外在台中簽書會上，陳昊森的爸爸還現身給兒子驚喜，也帶來當地有名的紅豆湯為劇組加油打氣。

談到電影正式拍攝前，劇組安排2人同居2個月培養感情，曾敬驊印象深刻分享：「有一次拍完戲回到宿舍，澡也沒洗就累倒在沙發上睡著，早上被冷氣冷醒，才發現身上有昊森幫我蓋的被子。」陳昊森也透露曾敬驊拍攝時貼心的一面，「每次出門工作時，敬驊都會提前在桌上留一張『加油』的小紙條給我。」

曾敬驊為了宣傳返回母校義守大學，看到班導師及同班同學出席力挺，忍不住激動落淚，他透露大二時為了學表演，每週搭高鐵或客運北高往返，當時的他極度沒有自信，只能不斷地鼓勵自己，「要喜歡自己，真誠的面對自己，你的表演才會精彩。」活動最後他感動哽咽：「很謝謝他們在那段過程中給予我的幫助及體諒。」

在校園擁有高人氣的法比歐，挑選女同學上台復刻電影中神父貼著學生陳昊森的額頭唸玫瑰經的經典場面；另一場則將女同學「公主抱」上台互動，讓女同學害羞大喊：「但我還沒減肥完！」真實反應令全場哄堂大笑。該片口碑場9月25日到27日搶先上映，30日全台正式上映。

(中時 )