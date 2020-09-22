有人形容，痛風發作起來，如千刀萬剮，叫人痛不欲生，必須靠著止痛藥，平息那連風吹過都椎心的痛。但，救急的止痛藥，有時卻可能侵蝕病人的腎功能。

60多歲張先生，最近身體檢查被醫師警告，可能已罹患慢性腎臟病第三期，沒有高血壓、糖尿病等危險因子的他不解，為何腎臟病找上他。

進一步求診，並經過醫師問診，他才想起這半年來，時常痛風發作，一個月就出現2～3次關節腫痛，每次發作時便吞止痛藥；而且檢查發現，尿酸值超標，腎臟也有許多結石。直到在醫師指示下使用降尿酸藥物預防痛風，一個月後，痛風終於不再發作，尿酸值恢復正常，腎功能也略微回升。

什麼是痛風？

根據2010年健保資料庫的數據分析顯示，台灣的痛風盛行率為6.24％，相當於140萬人左右有程度不一的痛風困擾，男性又比女性多。

書田診所家醫科主任醫師何一成解釋，痛風是指尿酸代謝異常，體內產生過量的尿酸，或者尿酸的排泄受阻，使得血中尿酸濃度上升，於是尿酸鈉鹽沉積在關節的滑囊液中，引起急性或慢性關節腫脹疼痛及變形。

包括急性痛風性關節炎、痛風石、尿路結石和痛風性腎病變等，都是尿酸鹽晶體沉積在組織或關節腔內引起的病變。

痛風發作的部位則以關節處為主，又以腳的大拇指關節處最常見，常在半夜突然嚴重紅腫熱痛，其他像是腳踝、膝關節、肘關節等也可能發生。有時不治療，發作數天到一週內就會自行緩解，可能一個月發生數次，也可能數年才發作一次。

痛風發作怎麼辦？

由於急性痛風發作起來疼痛難耐，除了使用消炎藥「秋水仙素」之外，通常還會搭配非類固醇消炎止痛藥或類固醇來止痛。

如果急性症狀緩解之後1～2週，血中尿酸值還是過高，則可使用抑制尿酸合成的藥物或促進尿酸排泄的藥物。不過何醫師提醒，這類藥物可能使急性症狀更惡化，不建議在急性發作時使用。

此外，有些病人在第一次痛風發作後沒有接受治療，或長期尿酸控制不佳，尿酸鈉鹽的結晶會累積成痛風石。雖然慢性痛風石不像急性痛風發作時會引發劇痛，經年累月堆積卻可能損害關節、內臟器官，不慎磨破皮膚還可能引發細菌感染。

YouTuber榜哥日前分享，一顆陪伴他10幾年的痛風石腫大如貢丸，上頭還有如青春痘白頭般的白點，醫護人員替他進行簡單的清創，只見如流沙般的白色汁液不斷冒出。

但台北慈濟醫院腎臟科主治醫師郭克林指出，戳破痛風石並不是常規的醫療處置方法，也不建議民眾自己這樣做。戳破痛風石只是讓皮下的結晶體流出來，稍微消腫，但深及關節處的結晶石還是無法清除，且有傷口感染、難以癒合的風險。

郭醫師表示，通常痛風石已經影響關節，出現關節破壞變形、嚴重疼痛、或活動受限等，才會手術清除痛風石，否則一般來說藥物治療就能溶解。

尿酸沉澱、過量服用止痛藥，加速腎臟功能惡化

慢性腎衰竭、高尿酸血症的病人容易罹患痛風，但反過來，痛風的人也容易出現腎功能下降，何一成醫師指出主要原因有2：

● 尿酸沉澱在腎臟：人體超過60％的尿酸是由腎臟排泄到尿液中，會使尿液偏酸，容易形成尿酸結石，如果結石太大，可能阻塞腎小管或輸尿管。此外，尿酸結晶也會沉澱在腎臟，引起發炎反應，造成腎臟萎縮、硬化，導致腎功能異常。

● 過量服用止痛藥：偶爾痛風發作使用止痛藥的影響不大，但有些病人發作次數較頻繁，容易過量服用止痛藥，尤其腎功能不佳的人不建議使用非類固醇消炎止痛藥，因為病人可能不清楚自己的腎功能狀況，造成腎功能下降。

因此，痛風發作最好就醫評估治療方法，尤其較頻繁、一個月發作2次以上，或者關節已經出現損傷、痛風石、尿酸性腎病變等，就可以考慮使用預防性用藥，控制尿酸，預防痛風發作。

此外，痛風病人飲食也要掌握3少1多：

● 3少：少吃高普林食物，包括酒精、動物內臟、蝦蟹貝類。

● 1多：大部分患者可以多喝水，幫助排出尿酸。但郭克林醫師提醒，少數患者如果腎臟排水功能不佳、容易下肢水腫的病人，就不建議喝太多水。

(中時新聞網)