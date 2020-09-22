立委蘇震清涉貪遭起訴，移審法院時稱自己考大學時英文0分，沒有能力在海外生活。資深媒體人黃創夏嘲諷蘇震清的理由，並表示原來都是台灣的英文教育害的。

立委集體貪瀆案偵結，台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清等12人。蘇移審法院時說，他沒有逃亡海外的能力，因為外語能力很差，考大學時英文拿0分，根本沒辦法在海外生活，希望能交保，讓他繼續行使立委職權，替國家社會做事

黃創夏今(22日)在臉書上發布兩則貼文評論立委集體收賄案，他指出，「今天最令我欣慰的新聞是：有立委的英文成績比我低16分乀，連這個都拿來當成免於羈押的理由，相信我的智商一定比他高更多⋯⋯」。

接著，黃創夏表示，國民黨不敢去AIT因「英文不好」；蘇震清爭取免羈押因「英文 0 分」，「原來都是台灣的英文教育害的⋯⋯」。

網友們也留言回應，「一個55歲的成人，為什麼長不大老是提18歲時的考試」、「留看守所好好學英文」、「最近才發現立委英文都那麼爛」「這種立委應該不少吧⋯⋯」。

今天最令我欣慰的新聞是：有立委的英文成績比我低16分乀⋯⋯🙄 連這個都拿來當成免於羈押的理由，相信我的智商一定比他高更多⋯⋯🙄 由黃創夏發佈於 2020年9月22日 星期二

(中時新聞網)