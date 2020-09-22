威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG（Xtreme Performance Gear）再度成功挑戰自我，近期將推出目前市場最快速的PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟GAMMIX S70，讀寫效能每秒高達7400/6400MB，此為繼推出GAMMIX S50與GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟後，XPG推出的第三款Gen4x4 M.2 2280固態硬碟，XPG也就此成為市場首先擁有完整PCIe 4.0 SSD解決方案品牌。

PCIe 4.0傳輸介面已成為SSD最新存儲趨勢，威剛科技集團深耕記憶體市場已久，擁有深厚的研發底蘊與行銷資源，並長期布局Gen 4 SSD產品開發策略。從去年推出針對主流市場的GAMMIX S50，讀寫速度每秒達5000/4400MB，至今年9月初剛推出的GAMMIX S50 Lite，主打Gen 4入門族群，讀寫速度每秒達3900/3200MB。

現今，再度瞄準高端市場，推出目前市場最高速的Gen4x4 M.2 2280固態硬碟GAMMIX S70，讀寫效能每秒高達7400/6400MB，PCIe 4.0 固態硬碟全線到位，XPG 率先成為PCIe 4.0固態硬碟完整方案的市場前導者，強烈企圖心顯而易見。

GAMMIX S70擁有獨家多層次結構散熱鰭片，以厚實的高效散熱鋁擠材質上下完全包覆固態硬碟，搭配上方獨特的中空多層鰭片結構，運用擴大散熱面積、增厚的鋁擠材質與中空熱對流傳導，大幅優化散熱效果，在連續讀取檔案的作業狀況下，仍可顯著降溫30%，可有效避免系統熱當，維持穩固效能並延長使用壽命。

GAMMIX S70可完全相容於目前的PCIe 3.0平台，並搭載SLC 快取演算法和DRAM Cache Buffer，對於重度遊戲玩家、超頻高手、專業3D影像創作者或科技嚐鮮客，都可以輕鬆升級享受奔馳如雷的強大效能。同時，並擁有多種資料保護及修正技術，使其總寫入資料量（TBW, Total Bytes Written）和耐用度也大幅提升，以滿足各種儲存應用的需求。

同時，GAMMIX S70還具備LDPC（Low Density Parity Check Code，低密度奇偶檢查碼）錯誤校正機制、E2E Data Protection（端到端資料保護）和RAID Engine（磁碟陣列加速器）等技術，確保資料安全、提升傳輸穩定度。GAMMIX S70推出1TB與2TB兩種容量選擇，並提供五年有限保固。

(工商 )