威剛科技（3260）旗下電競品牌XPG於今日發表超頻玩家最引頸期盼的超高速XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB記憶體。精選出速度高達5000MHz的超高速原生時脈，並加上精品級工藝打磨出的奢華質感的鏡面散熱片，能完美相容Intel或AMD的最新平台，並完全釋放平台效能。讓喜愛超頻、DIY裝機或電競等對記憶體不同使用需求的玩家都能享受到SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB超頻記憶體帶來的絕佳極速精品體驗。

經過XPG的嚴格篩選機制，讓SPECTRIX D50 Xtreme RGB DDR4 記憶體擁有高達5000MHz時脈的高速顆粒晶片。可應用並相容於最新的Intel與AMD平台，除此之外，也支援XMP 2.0自動超頻功能，讓出次進行超頻的玩家無需花時間研究BIOS的參數調整方式，只要載入設定，輕鬆一鍵超頻。

SPECTRIX D50 Xtreme RGB DDR4超頻記憶體模組，將玩家們最喜愛的SPECTRIX D50幾何造型散熱片，以電鍍、打磨、拋光等多道精品級工序，打造出深沉內斂的高質感鏡面馬甲。

搭配三角造型的RGB幻光，能支援各大主機板廠的燈效控制與XPG獨家開發的RGB Sync APP，讓玩家肆意調整燈光效果，盡情展現個人風格。SPECTRIX D50 Xtreme飆速精裝版為雙支8GB的包裝，並有4800MHz與5000MHz 兩種速度可選擇以及終身保固服務，提供給使用者更安心的保障。

(工商 )