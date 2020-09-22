聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二起一連三天在國會進行聽證行程，根據Fed準備的書面證詞，鮑爾表示政府針對疫情採取的紓困方案對於減緩經濟衰退有明顯的作用，並建議國會有必要再加碼紓困。

鮑爾本周國會聽證行程第一站將先到眾院金融服務委員會，陪同出席聽證會的還有財長穆努欽（Steven Mnuchin），兩大財經巨頭周四再出席參院金融委員會的聽證會。

鮑爾在預先準備的書面證詞中表示，「我們的經濟將會從這次艱困期完全復甦，為了限縮疫情對經濟造成長久的衝擊，以及確保經濟最強勁的復甦，Fed將竭盡全力不限期地採取必要的貨幣刺激。」

美股周一重挫收長黑，主要利空包括新的財政紓困方案延宕、美國即將舉行大選、中美關係緊張以及美國多個地區疫情壓不住可能恢復部份管制措施。

鮑爾指出，美國在解除封鎖後，經濟過去幾個月來已經反彈，家庭支出擴增可能反映出包括擴大失業補貼等政府的紓困方案已經奏效。

但鮑爾也強調，為了避免疫情衝擊拖慢復甦步調，政府應該採取更多的做為，以支撐受重創的企業、各州與地方政府，以及仍在失業的勞工。

他表示，「未來經濟復甦的步調將取決於疫情控制的程度以及各級政府所採取的政策行動。」

Fed今年3月將基準利率降至逼近於零，迄今更投入數兆美元購債，以紓解民間部門因疫情引發的流動性緊縮，Fed同時還對一系列的貸放市場提供支撐。

不過，隨著長短期利率都已下探歷史低點，Fed手頭可用的工具恐怕比2008年金融危機時還來得少，因此部分官員不斷呼籲政府應持續採行財政刺激措施，以加快經濟復甦。

針對新一波紓困方案，國會兩黨議員仍無共識，穆努欽則在證詞中表示，川普政府已準備好會兩黨會協商出方案，「我認為所提出的紓困方案確實有其必要。」

(工商 )