自己要先掂掂斤兩。胡亦嘉出任街口投信董事長案打算再次闖關，證期局副局長蔡麗玲22日表示，投信董事長除了要有良好品德與領導能力外，必須符合三款專業資格其中一項，街口投信在選出人選時，要自己先評估是否符合資格條件，「不是只要檢具學歷證明就送出來。」

同時，金管會對新任投信董事長一般都會面試，了解其過往經歷，對公司的經營理念，是否能有效領導及具一定經營能力。蔡麗玲指出，除了學經歷證明外，希望還有要量化數據或質化佐證，即過往新任董事長有提出業務成長、主導專案或金融創新等數據或質化證明。

所以，胡亦嘉除了要提供國外碩士的學歷及工作經歷的證明外，還要證明自己可以領導公司獲利或業務成長的數據資料。

胡亦嘉出任街口投信董事長認可案，因缺少相關證明文件，已在9月16日證期局駁回，但街口投信打算再開董事會再選出董事長，重新送審。

蔡麗玲表示，依據投信事業負責人與業務人員管理規則第2-1條第一項規定，投信董事長必須有良好品德及有效領導投信事業的能力，並要符合三項專業資格的其中一項，一是有證券分析人員資格，並有專業投資機構相關工作經營二年以上；二是國內外專科以上學校畢業，在專業投資機構工作三年以上且是副總級以上，成績優良；三是有其他事實能證明具證券專業知識及經營領能力。

蔡麗玲再次陳述街口投信是8月12日函報董事長資格認可案，胡亦嘉雖有填列基本資料，最高學歷是國外大學碩士，經歷是街口電支與街口金科董事長，與過往經驗，但都沒有提供相關證明，上述第一款及第二款已無法符合，只能就第三款的其他方式來檢視。

證期局8月20日就發函請街口在文到五日內補資料，說明胡亦嘉具金融證券專業知識、經營經驗與領導能力，與具體經營貢獻，且要有量化及質化的資料，胡亦嘉在8月31日有到證期局溝通，證期局亦當面提醒他補充資料，他也承諾要提供，證期局一直等到9月16日，距送件已有一個月時間，卻未再補正，沒有辦法認定是否符合資格，於是就發函駁回。

蔡麗玲表示，若街口投信要再次送審同一董事長人事認可案，金管會尊重，但若建議街口投信要自己先評估人選，是否符合第2-1條各款的資格條件，「自己要先作審核，不是只要檢具學歷證明就送出來」。

(工商 )