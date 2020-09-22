首批4檔上交所科創板50 ETF在今（9／22）天發售，它們分別來自華夏基金、易方達、工銀瑞信、華泰柏瑞。據第一財經報導，華夏科創50 ETF最先售罄，全天吸金超400億元(人民幣，下同)，易方達科創50 ETF認購金額達276億元，華泰柏瑞科創50 ETF認購額約200億元，工銀瑞信科創50 ETF則超過85億元，合計約961億元，均需按比例配售。

22日上午9點左右，券商人士指出，客戶經理會向客戶發送溫馨提示並做重點推薦，例如：科創板50 ETF是部分投資者沒有科創板權限但能夠參與科創板的一個途徑，從整理資料來看，投資者可以優先選擇華夏或者易方達的產品認購。

此外，工銀瑞信基金指數投資中心總經理表示，科創板存在兩個投資風險值得關注：一個是科創板漲跌幅是20％，相較其他板塊10％的漲跌幅限制，不可避免波動率更大一些，投資者需對其風險特徵有充分把握；另一個是，科創板上市公司的「硬核科技」定位，對研發、科技等要求高，對盈利要求並沒有其他板塊那麼高，投資將存在風險。

(旺報 )