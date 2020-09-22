基隆市政府為提升學生人文素養及藝文廣度，首次帶領全市公私立國小四年級學生，總計約2千人，免費進演藝廳觀賞戲劇表演，這次特別製作兩廳院實體票，讓學生能體驗真實進到劇場的流程，市長林右昌表示，未來會持續舉辦讓學生能養成到演藝廳看表演的習慣，並深入認識觀賞禮儀。

市府從2016年開始，每年舉辦大班幼兒劇場體驗，林右昌表示，為讓小學生也享有相同福利，今年帶領全市國小四年級學生到演藝廳，觀賞FOCA福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》表演，恰且今年和4年前首次實施幼兒劇場體驗的孩子是同一批，藉此延續藝術教育的理念。

林右昌指出，不是每個小孩都有機會進入劇場看劇，這次透過教育處與文化局的合作，再搭配學校力量，提供每位孩子參與藝文活動的機會，讓學生模擬真實進演藝廳看劇的流程，這次特別製做兩廳院的票卷，不僅能做紀念，也能認識看劇的禮儀。

教育處副處長陳淑貞說，提供給幼兒園學童的劇主要是強調趣味性，但給小學四年級學生觀賞的劇，有融入許多教育意義，包括引導學生對樂觀、希望及快樂等價值觀的省思；文化局長陳靜萍表示，這次有2千多名學生受惠，未來每一年會繼續提供場地、戲劇，讓小學生畢業前，都能享受到接軌國際水準的藝文活動。

(中時 )