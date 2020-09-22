內政部提出開放移工興建商辦建案，避免房價上升的構想，連日遭民間團體批評是壓低工資、讓薪資沉淪。營建署晚間發出新聞稿，強調提案已送勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組溝通與討論，目前尚未有定案。

營建署表示，內政部基於營造業及建築主管機關立場，為促進民間建築工程推動，及振興營造業並帶動周遭產業經濟發展，在本勞優先原則下，初步規劃基地面積在5000平方公尺以上或樓地板面積在20000平方公尺以上、及工期在1年半以上的條件，並兼顧本國籍勞工就業權益採總量管制有限度就民間投資的重大經建工程（住宅、商業辦公大樓）者得引進外籍營造工，目前已提案提勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組溝通與討論，目前尚未有定案。

內政部營建署也指出，鑒於國內營造產業勞工年齡老化，年輕人無意願投入，人力產生斷層嚴重，影響產業發展；再加以政府近年來積極推動前瞻基礎建設及台商回流之情況下，營造業缺工問題愈趨嚴重。如何有效解決國內缺工的情形，除鼓勵本國籍勞工投入外，針對不足之人力，在兼顧本國籍勞工之就業權益及加強工地職業安全原則下，訂定相關機制以放寬外籍營造工，藉以解決國內營造業目前缺工之窘境，並非外界所疑慮係為「廉價勞動力」而任由職業災害發生，後續將透過各界充分溝通與討論，解決缺工問題，以促進營造產業的健全發展。

(中時 )