校方加派人力在上放學時期引導學生，保障步行時的安全。（謝瓊雲攝）

彰化高商校門前的南郭路，正在進行人行道改善工程，由縣府工務處發包打造「樂活通學步道」，卻因進度延宕，開學近月來反倒讓學生上放學時被迫與汽機車爭道，險象環生，引發家長抱怨。（謝瓊雲攝）

彰商校門前的人行步道正在施工，開學近一個月來引發交通不便。（謝瓊雲攝）

商校門前南郭路是長長的陡坡，約237公尺，被師生戲稱「好漢坡」；因人行道改善工程，近月來學生被迫與汽機車爭道。（謝瓊雲攝）

學校開學將近一個月，彰化縣政府在彰化市幾條主要道路進行人本道路改善工程，原本預計應該在夏天暑假期間陸續完工，工程進度卻一再延宕，包括彰化女中、彰化高商和南郭國小學生上放學時亂成一團，步行學生與汽機車爭道，讓不少新生家長罵翻。

彰化縣政府工務處指出，3所學校校門口道路工程延宕，主因在於許多管線牽涉眾多主責單位，且部分老舊管線位置資訊與實際開挖後有所出入，導致遷移管線的進度落後。

工務處表示，縣府已積極與管線單位、包商密集協調，完成整合，其中彰女校門前光復路、南校街與中興路等南郭國小前後門路段，預定本月底前施作完成。至於彰商、彰中的南郭路「樂活通學步道」，則將趕在10月底完成，目前已請包商加緊進行水溝蓋工程，以假修復將人行空間釋出，保障師生通行安全。

彰商校門前南郭路是一段連續陡坡道，長度約237公尺，被師生暱稱為「好漢坡」，被許多彰商學生視為新生入學的第一道挑戰關卡，開學以來因為工程刨除人行道，牽自行車步行與走路進入學校的學生，都得被迫與汽機車爭道，險象環生。

校方指出，開學以來確實收到不少家長抱怨，也不斷加強宣導，呼籲家長改由側門接駁，減少上學時段的壅塞亂象。

配合彰化建縣將滿300周年「彰化市人本城區環境整合計畫」於今年2月動工，以彰化市古城區為示範區，包括彰化火車站前至市公所、彰女的「彰鐵文化路廊」，成功公園「綠色休閒廊道」，和彰中、彰商的「樂活通學步道」；總經費3.2億元，改善總長度達6公里，全部工程預估年底完工。

(中時 )