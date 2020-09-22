香港2019年6月反送中事件爆發後，金融中心地位岌岌可危，再加上新冠肺炎疫情肆虐、港幣匯率利率波動等因素，資金明顯撤離香港。金管會22日公布本國銀行香港分行最新存、放款變化，截至2020年6月底止，存款餘額已降至1兆1,169億元，比去年同期大減1,200億元，較去年底則減少472億元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，國銀香港分行的存款，確實從去年6月開始逐季下降，向幾家銀行了解原因後可歸納出存款餘額下降的原因包括：港幣匯率波動、港幣存款利率調降都會讓企業將資金移轉，加上疫情衝擊等因素都會影響企業海外投資意願與海外資金調度。

根據金管會資料，2019年3月國銀香港分行存款還有1兆1,891億元，到了6月還成長到1兆2,369億元，但從2019年6月後就逐季下滑，截至2020年6月底，19家國銀在香港設立的19家分行，存款餘額降至1兆1,169億元，比去年底減少472億元，跟去年同期相比，更縮減了1,200億元。

至於放款餘額變化則有增有減。林志吉分析，去年6月的放款餘額6,471億元較3月的6,135億元增加，但9月、12月就逐季下降，從去年6月底到年底放款減少了460多億元，可能跟台商投資減少有關，但到了2020年3月增加到6,380億元，可能與紓困貸款方案上路有關。

不只台商資金撤，面對香港動盪的局勢，國銀也開始祭出因應措施，像2020年9月合庫金控就宣布海外布局將進行三大調整，包括香港分行的財富管理業務收攤、人員撤回台灣，調降對中港兩地的曝險，以及限縮中港兩地的業務範圍。

(工商 )