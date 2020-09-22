看好南部科技廠辦新建案量快速增加，及政府推動南部工業園區開發計畫，亞泥（1102）22日指出，旗下亞東預拌，將花5.18億元，向昌裕國際取得台南鹽埕段的土地及附屬建物。

亞東預拌指出，此廠原為亞東預拌所承租的台南廠，過去是採租賃的方式營運，但因地主不續租了，所以決定買下。

亞東預拌台南廠，土地面積為7,900平方公尺、建築物面積3,923平方公尺。

亞東在全台擁有21座預拌混凝土廠，其中南區有台南廠、永康廠、仁德廠、雲林廠、高雄廠、仁武廠和小港廠等6個廠。

亞東預拌指出，在此波台商回流潮，包括台積電、台達電等科技大廠持續加碼在南區投資建廠。加上政府為滿足企業對工業用地的需求，持續推動工業園區的開發計畫。而這些科技大廠群聚效應，又推動當地房地產市場的發展，南部地區對預拌混凝土需求從去年起逐季增加，亞東持續看好南區預拌混凝土市場。

(工商 )