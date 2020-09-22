「動靜樂團」睽違15年推出2020版〈新相信未來〉獲好評，他們當年在滾石唱片，曾與黃鴻升（小鬼）一起拍過任賢齊的〈永不退縮〉MV。回憶與小鬼的相處過往，團長阿滾說：「他是我親眼見到最勵志的人物代表。」主唱小無則透露，好幾次看到小鬼睡在公司，有時睡沙發、有時睡地毯上，拿厚紙板蓋在身上，非常拚！

當時小無看到小鬼睡在公司，好奇問：「你為什麼不回家？」小鬼說：「公司有便當可以吃啊，順便等通告。」小無見到小鬼3次，都問了同樣問題，小鬼也回答同樣答案，小無再追問：「為什麼不直接去找經紀人？」小鬼則說，在這裡等起碼有便當，而且一直出現在公司會比較有機會。後來小無也聯想到小鬼此舉可以讓家人知道他有工作，要家人放心。

小鬼的拚勁，讓身為師弟的小無和阿滾十分敬佩，後來阿滾當製作人，幫小鬼編曲製作〈黑心〉、〈我不要長生不老〉等歌曲，令他印象深刻的是，小鬼有時錄音很快，但如果鼻子不通就不能錄了，再加上兩人對作品要求都很高，「〈我不要長生不老〉這首歌搞了幾個禮拜才完成。」

而「動靜樂團」曾於2005年發片並以〈相信未來〉紅極一時，可惜並未乘勝追擊，今年遇上遊戲公司「伊凡達」想要找〈相信未來〉這首歌曲當主題曲，才找回原班人馬重新詮釋推出〈新相信未來〉。阿滾也感嘆說，其實當年滾石把「動靜樂團」做的不錯，但自己以前很愛抱怨，而且團員們太快放棄了，像是小鬼就從不抱怨，而且有永不放棄的精神。

動靜樂團團長阿滾（左）、主唱小無、貝斯手紅雨日前出席〈新相信未來〉歌曲發布會。（陳俊吉攝）

動靜樂團的歌曲〈新相信未來〉搭上經典手遊「君臨天下」。（陳俊吉攝）

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