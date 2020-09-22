新北市中和警分局中原派出所警員協助民眾更換車胎，紓解交通。（中和警分局提供）

新北市中和警分局中原派出所警員協助民眾更換車胎，紓解交通。（中和警分局提供）

新北市中和警分局中原派出所12日獲報，華中橋上有自小客拋錨，造成車流堵塞，無法通行，員警到場，發現一輛汽車前輪爆胎無法動彈，經詢問車主有預置備胎於後車廂，同仁立即化身修車師傅急速換胎排除狀況，讓車主對警方敬佩不已。

警員蔡錫瑋、趙唯廷獲報華中橋上有一起交通障礙案，造成車流堵塞，員警立即前往查處，原來是汽車前車輪爆胎動彈不得，無法正常駕駛，故緊急停靠於分隔島旁。

23歲段男向警方求助表示，「警察先生不好意思！請問你會換備胎嗎？」蔡員立馬化身修車師傅，請駕駛從後車廂取出備胎更換，熟練地架起千斤頂，在午後雷陣雨天氣下，將破損輪胎取下，順利更換備胎。

另趙員則是在故障車後方安全距離處警戒疏導，避免發生車輛追撞等危害。最後更換備胎後，陪同車主下橋至安全處，段姓車主對於造成困擾頻頻向現場滿頭大汗的員警們不斷致謝，並允諾會立即將愛車送修並做好保養，避免在路上又顧路，覺得警察如同超人般需要多項技能，深感敬佩。

中和警分局在此提醒民眾，平時行車前應先多了解車況，應注意車輛的保養、維護，如發生拋錨應立即連繫保養廠前來道路救援，避免拋錨車輛影響道路通暢。若駕駛過程中遇拋錨或交通意外事故應先開啟車輛危險警告燈（雙閃燈）或於事故地點後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。

(中時 )