和美鎮汙水下水道系統第一期工程6月開工，彰化縣長王惠美（左2）昨天視察工程進度，為縮短地方民眾的交通陣痛黑暗期，要求營建署與施工包商將單一工作井開挖施作時間從1個月縮短至2周內。（謝瓊雲攝）

和美汙水下水道系統工程預計2023年中竣工，期間將開挖153口工作井，單一工作井所需時程就需耗時一個月，民代憂心恐成交通黑暗期。（謝瓊雲攝）

彰化五大汙水下水道工程陸續啟動，和美鎮汙水下水道工程6月動工，將要施作153個工作井，工期長達750工作天，預計2023年中才會完工，彰化縣長王惠美22日視察時表示，將請營建署加快單一座工作井的施作時間，縮短交通陣痛期對民眾造成的生活影響。

王惠美表示，汙水下水道系統是看不到的建設，也是一個城市進步的象徵；彰化縣繼二林、彰化水資源回收中心陸續啟用，鹿港福興水資源回收中心7月已竣工。

和美汙水系統總經費約29.81億元，第一期工程投入9.46億元，包含用地徵收費用約1.5億元、水資源回收中心經費約3.8億元，其餘經費將用在主、次幹管及分支管線埋設接管。

王惠美說，第一期主、次幹管及分支管線長度約11.8公里，用戶接管家戶目標數2400戶，每日將可處理3千噸汙水，完工後和美鎮用戶接管普及率目標數為20.7％，接續還有第二、三期工程，未來不再飄散汙水異味、孳生病媒，有更好的居住環境品質。

她強調，有地方民代反映，每座工作井施工時程需時一個月，整個和美地區總計開挖153處，為減少交通陣痛期，縣府將委請營建署，比照彰化市工程施作經驗，將單一工作井的施快縮短至2周內完成。

(中時 )