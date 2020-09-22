西武獅隊今（22）日在主場迎戰火腿鬥士，兩隊的我國球員吳念庭、王柏融難得都有先發，並且首打席都敲出一壘安打，王柏融更是單場雙安，包括1支二壘安打。

王柏融擔任火腿隊第7棒、指定打擊，2局上首次上打擊，球數1好2壞，瞄準對方先發投手高橋光成的1顆149公里速球，揮棒打成中外野地安打，再靠著隊友清心優心的全壘打，回到本壘得分。

接下來王柏融在4局上遭到三振，5局上獲得四壞球，8局上他第4次上場打擊，西武隊換上第4任投手中塚駿太，第1球是152公里的速球，王柏融揮棒打成直擊全壘打牆的二壘安打，也是他單場第2支安打。接著教練團換上杉谷拳士代跑，王柏融退場休息，此役3打數2安打，跑回1分，三振、四壞各1次，打擊率上升到1成90。

吳念庭則擔任西武隊先發三壘手，也是打第7棒，2局下首次上場打擊，面對火腿隊先發投手上澤直之，拗到2好3壞滿球數，瞄準1顆121公里的變化球，揮棒打成右外野滾地安打，並把隊支梅吉亞送上二壘，不過最後並未得分。

接下來吳念庭在5局下擊出二壘滾地球出局，7局下則被三振，9局下教練團更換代打，此役他3打數1安打，打擊率1成85。

此役火腿攻勢較強，1局上中田翔揮出2分全壘打，本季第26轟，火腿率先攻下2分，2局下清水優心再來1發2分炮，比數拉開為4比0，終場則以5比1擊敗西武，上澤拿下勝投，戰績7勝3敗、自責分率2.23。

(中時 )