基隆某汽車旅館在2007年，其一房間內大型電器用品慘遭搜刮，其中包含42吋大同電視、點歌機等，員警到場採證發現一枚菸蒂，取得DNA建檔送庫，但找不到疑犯，今年資料庫重整才發現是林女，她向警方供稱有和王姓前夫前往旅館，但沒有參與偷竊事件，王男也坦承犯行，基隆地院近日審結，因監視器檔案過久，無法證實林女有協助偷竊，予以不起訴處分，王男則另簽分偵辦。

據了解，2007年11月安樂區某汽車旅館，房間內的42吋大同電視、點歌機、擴大機、1台吹風機、1組喇叭遭竊，總價12萬元，警方獲報立即到場採檢，發現一枚煙蒂，將疑犯DNA建檔送庫，但找不出嫌犯，直到今年資料庫重新比對才發現，煙蒂是林女所有。

警方偵辦時，林女供稱自己有和王男一同前往旅館，但沒有偷東西，全是王男一人所為，員警找來王男約談，他果斷坦承犯行，並堅稱當時林女相當害怕，沒有幫助偷東西，也沒有協助把風，當時是他自己將電器用品搬上車，開車離去。

由於案件至今已數十年，業者指出，旅館的監視器檔案早已洗掉，沒有留存，因此，法官判定沒有證據直接證明林女有偷竊或把風行為，予以不起訴處分，至於王男則另簽分偵辦，警方依竊盜罪移送基隆地檢署。

(中時 )