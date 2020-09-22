前高雄市長韓國瑜今年初選總統時曾喊出「台灣安全，人民有錢」，作為其競選口號，但結果卻是選總統失利、市長被罷免，讓許多韓粉至今仍難以接受這個現實。而從韓國瑜2018年選高雄市長之初至今，也默默衍生出許多挺韓Youtuber直播主，就有網紅透露這一群人的收入。

網紅「四叉貓」劉宇昨(21日)在臉書上發文表示，台灣YouTuber聊天頻道的贊助排行榜(PlayBoard)上，統計過去有列入排行的前20名，竟有高達半數「挺韓」，且挺韓直播主就包下前三名。

排在第一名的是「罷免高雄市議員康裕成」連署發起人陳品宏，訂閱數接近9萬，斗內總金額高達191萬多元，去年因為國慶期間自製《沒有國哪有家》微電影打響知名度。但也曾被周刊爆出，在網路上打著挺韓的招牌，四處向韓粉吸金，甚至背著韓國瑜以挺韓名義至海外募款，引發關注，也曾與挺韓五虎將有過嫌隙。

第二名的挺韓網紅「高雄林小姐」，斗內金額高達165萬多元，YT訂閱數也突破10萬用戶。或許有人好奇，為何「高雄林小姐」有這樣的吸引力？或許看過直播的人會發現，她過去在Call In政論節目中，曾替韓國瑜澄清負面言論，大戰民進黨立委鄭運鵬，吸引不少韓粉駐足觀看。

挺韓直播主Youtuber收入排行榜。(圖/翻攝自 PlayBoard)

也因涉及議題也不光只有韓國瑜，每晚也都會開直播針對政治、生活等時事議題發表看法，甚至用甜美的嗓音直播唱歌，但也從未在直播露面過，至今直播觀看人數已相當穩定。

斗內總金額排在第三，高達162萬多元，擁有台灣師範大學歷史系碩士學位的「高雄歷史哥」李易修，目前YT頻道訂閱人數也達到13.3萬。最高曾達成近萬人同時在線，頻道名稱由來是因為，當兵的時候被長官抽到起來發表一篇歷史演說分析，全連弟兄予以「歷史哥」的綽號

排在第四的，則是頂著「留美碩士」高學歷，畢業自美國田納西州立大學教育心理學碩士，現職模特、中英雙語主持人的「高鈞鈞」，YT訂閱人數更高達13.5萬用戶數。不光學歷高，身材也相當驚人，頂著34E的好身材，過去還曾上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》、《綜藝大集合》。

其他入榜的還有「江湖」、「資深媒體人陳揮文」、「石頭里長」、「寒國人」、「陳清茂」。

高鈞鈞。(Youtube頻道)

高雄林小姐。(Youtube頻道)

(中時新聞網)