公館數位機會中心開辦「我的普普風」課程，廣受好評，學員們學習修圖技巧，專心投入製作獨一無二的普普風馬克杯。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

福基國民小學在苗栗縣政府教育處與明基友達基金會合作輔導下，於石墻社區的活動中心打造「公館數位機會中心」，推廣數位學習，以「我的普普風」主題課程，教導社區長輩們製作獨一無二的普普風馬克杯。

2007年福基國小全力推動成立公館數位機會中心「公館DOC」，宣傳招生及經營課程社群，提供免費的數位服務與學習資源，讓社區民眾就近上課，接觸並應用現代科技，推動至今廣受鄉里社區肯定，課程場場爆滿，爭相學習數位應用技巧。

公館DOC推出「我的普普風」課程，學員們在講師黃茗羽教導下，利用色彩亮麗鮮豔的普普風手法，將原先平淡的人像刷上一層新潮活潑的風格。學員們事先選好衣著、想好擺拍姿勢，拍完照後打開修圖軟體，跟著教學步驟仔細耐心操作，放大照片修圖，變換不同對比配色，用「修圖」突破新境界，緊盯著螢幕瘋狂去背，全心投入製作滿意的作品。

普普風人像照片經拼貼完成後，學員們再用熱轉印機的操作、杯子的印製和冷卻流程，製作出獨一無二的馬克杯。縣府期望透過數位機會中心設置，培養社區民眾使用數位科技工具的能力，感受現今數位生活的便利，並努力把數位普及的理念推廣到社區每個角落，以滿足民眾生活上數位使用需求，進而豐富生活應用，讓生命更精彩、美好。

(中時 )