有媒體稱接獲監獄管理員爆料，指立委傅崐萁帶職入監，坐牢時大享特權，引發軒然大波，花監、傅崐萁服務處連發聲明駁斥。傅崐萁服務處長陳文卿今由律師陪同發表3點聲明，指新聞內容未經查證，與客觀事實不符，但目前不考慮提告。

傅崐萁今年5月入監服刑，日前有媒體稱接獲爆料，指摘傅坐牢享特權，包括戒護外醫免施用戒具、每日彈性調整接見、專人照顧、獨享運動場、受行人迴避，以及管理員人事遷調及獎懲等內容。

花蓮監獄稍早發布新聞稿提9點聲明逐一駁斥，強調傅崐萁帶職入監服刑，因身分特殊，本來就容易招致外界誤解，但對所有收容人的待遇，均依規定辦理，沒有爆料者所稱狀況。

接連兩天，傅崐萁申請律見，針對媒體刊載「享特權」研擬提出3點聲明，由律師轉由服務處處長陳文卿今對外說明。

聲明中關於傅服刑期間相關權利義務事項，作息、就醫、接見親友等，悉依照法律及監所規定辦理，並無違反規定、獨享特權情事，花監已發布新聞稿逐一澄清，且明確表達均依法依規處理。請外界明辨是非，勿再逕信未經查證的不實虛偽報導。

聲明引述《公民與政治權利國際公約》第10條規定「自由被剝奪之人，應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇。以及大法官釋字第755號，受刑人基本權亦應受憲法的保障。傅按規定報到服刑，依監所相關規定作息，除因身體不適而就醫、因執行立委職權而特見相關人士外，所受待遇與一般花蓮監獄受刑人一樣。

陳文卿指出，新聞報導不能偏頗，指握有爆料就隨之報導，是否黑函、有心人攻擊，媒體都必須審慎處理，因傅委員深受假新聞困擾，所以跟律師研擬後再發聲明，不過未考慮提告。

(中時 )