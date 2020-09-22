林哲熹（左）與謝欣穎在《迴圈》中愛得瘋狂。（衛視中文台提供）

林哲熹在《迴圈》中飾演記憶銀行特約職員。（衛視中文台提供）

謝欣穎、林哲熹主演的原創影集《愛的廣義相對論》系列作品《迴圈》，即將於本週六(26日)首播，謝欣穎劇中被飾演有暴力傾向的男友林哲熹痛毆，肚子被狠踹三腳，連頭也被踩在地上磨，全都親自上陣！她22日受訪時笑說：「我胸部被踢小了！」一旁林哲熹則無奈說：「完了！我怕會有『渣男』形象蹦出來。」謝欣穎連忙幫腔誇：「林哲熹本人很溫柔，可以感覺到他和戲中的阿賓完全不同。」

兩人劇中有多場毆打戲碼，連打8小時拍到凌晨四點，打得激烈，但有一拳，沒抓好節奏，不小心真的打到臉上，謝欣穎當下眼淚飆出來，導演當下沒發現，還直呼：「打得太好了，眼淚很真實！」林哲熹連忙抱歉賠罪，坐立難安直言：「她眼睛馬上爆淚看著我，我真的覺得很對不起。」謝欣穎回應：「當下有痛一下下，有點暈，但還是繼續演完這個畫面，我有感受到他心裡的拉扯，他真的很可憐。」

林哲熹劇中揮拳踹肚子樣樣來，問及謝欣穎被毆時當下感覺，「在鏡頭上打得很猛，其實肚子有放很厚的墊子做保護」。真實中的他是否也是脾氣暴躁型？林哲熹誠懇地說：「我本人不太會發脾氣，只會默默不說話。」跟角色個性完全不一樣。

兩人劇中愛得瘋狂，也不乏有甜蜜橋段，林哲熹霸氣「壁咚」謝欣穎，給了一個深吻，讓謝欣穎愣住，把手上的書本都不小心掉落了。問及現實生活中有無遇到「壁咚」情況，謝欣穎直說：「因為現實生活中沒遇過，所以才會表現出這麼害羞。」林哲熹雖現實生活中也沒「壁咚」過，但導演被誇「壁咚」得很自然，林哲熹笑說：「可能是我有『壁咚』的天賦吧！」

(中時 )