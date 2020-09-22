吐司是許多人早餐的好選擇，料理起來方便又快速。日前就有網友表示，自己買了一條吐司，但是快過了保存期限，當他苦惱該如何保存之際，便想到可以冰進冰箱。貼文發出後不但引起網友迴響，更有老饕表示，「我都放冷凍，加熱過後比放冷藏的口感好。」

原PO在PTT上以「吐司冰在冰箱會壞嗎？」為題表示，自己日前買了一條吐司，但是一看日期，發現保存期限只剩下一天，但他沒辦法一次吃完這麼多吐司，「吃不完冰在冰箱，應該還可以吃吧？」困擾的他便上網詢問廣大的網友。

貼文發出後許多老饕都表示，「吐司其實放冷凍保存是最好的，要吃的時候直接烤就可以了」、「放冷藏反而容易變乾燥，所以一買來就進冷凍最保險」、「放冷藏跟室溫會乾掉」、「我也都放冷凍，加熱過後比冷藏的口感好」、「吐司都一買來就冷凍了，要吃再烤。」

對此，根據《愛料理生活誌》表示，麵包及吐司類製品若是要放冷凍不要超過2個禮拜；選擇放在冷藏保存的話，建議不要超過6個小時；最後若將吐司、麵包類放在室溫，也別超過2~3天。

(中時新聞網)