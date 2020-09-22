蘋果供應鏈重回法人鎂光燈後，外資圈雖看好內含價值提升的半導體、價值低估的光學供應鏈，對組裝與金屬機殼族群卻是戒慎恐懼，美銀證券基於立訊精密積極投資金屬機殼，降評鴻海（2317）集團中的鴻準（2354）至「中立」。

美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮基於上述的發展脈絡判斷，蘋果正在建立雙供應鏈系統，立訊精密與藍思科技負責大陸市場，同時，促使鴻海與和碩去擴張大陸以外的生產基地。

本土投顧龍頭指出，蘋果採用大陸廠商的速度與深度只會更劇烈，侵蝕更多台廠生意，從立訊這幾年與蘋果合作、收購緯創iPhone組裝線，到近期廣納台人，看來立訊為蘋果目前最優先扶植的廠商；而藍思於今年宣布將收購可成的部分iPhone產品線，相信藍思接下來也將是蘋果在機殼零組件上可彈性運用的廠商。

考量蘋果供應鏈下游廠商競爭趨劇烈，投顧大行並不建議投資金屬機殼與組裝產業，美銀證券動作更是乾脆，認為大陸競爭者進場後，金屬機殼的產業競爭與毛利壓力揮之不去，將會傷害鴻準（金屬機殼占獲利九成）營運表現，直接降評「中立」。

更重要的是，藍思科技2021年可能成為iPhone鋁合金機殼的第一供應商，立訊精密在買下緯創iPhone組裝業務後，也會更積極投資金屬機殼，來厚植自身垂直整合能力。

(工商 )