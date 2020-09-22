台股22日大跌1.17％，指數退至12,645點，在盤面一片下挫中，聯茂（6213）獲統一投顧點名最壞情況已過，力守紅盤，繳出相對強勢表現。

聯茂8月營收19.72億元，月減6.9％、年減9.2％，營收衰退主要是7～8月陸系5G基礎建設客戶進行規格設計調整，導致拉貨驟降，8月基礎建設材料出貨相對3、4月高峰減少超過五成。統一投顧研究部主管廖婉婷指出，然隨中國移動擬在年底前再釋出50,000座標案，中國聯通與電信可望跟進，9月基礎建設用材料出貨量已小幅回升。

展望第四季，在大陸5萬～10萬座基地台標案開標後，拉貨需求重啟，預期基礎建設材料需求可望季增二至三成，汽車材料需求也持續回升，消費性與PC類產品維持高檔，伺服器則受Purley、Whitley世代交替影響下滑。

法人指出，大陸市場與全球2021年將建置100萬座、200萬座以上的5G基地台，大陸市場年成長50～80％，非大陸市場成長幅度更高。不論華為是否因美國晶片禁售令而喪失領導地位，5G通訊世代仍將持續成長。

統一投顧認為，基於短期營運最壞狀況已過，9月、第四季、2021年將受惠於5G基礎建設持續成長營運向上，加上看好高速材料在電子產品升級下用量將持續成長，有利銅箔基板（CCL）產業長期發展，維持聯茂「買進」投資評等，推測合理股價154元。

(工商 )