大和資本證券盛讚工業儲存模組大廠宜鼎（5289）為台股隱藏珍珠（hidden pearl），初評「買進」、目標價上看200元。

宜鼎主要業務領域是在工業電腦（IPC）、網絡、伺服器、醫療與車用方面，大和資本證券指出，宜鼎掌握車用、雲端、工業物聯網（IIoT）、智慧物聯網（AIoT）、5G與巨量資料等完整商機，獲利能見度相當高，加上在客戶、產品領域與市場的區隔上均相當分散，股價具重新評價（rerating）的潛力。

儘管中美貿易戰與新冠肺炎不確定性仍存，大和資本證券基於宜鼎在工業領域的領導地位，加上一站式銷售模式（從硬體到固件、再到軟體），研判宜鼎的flash與DRAM混合出貨量於未來二年都將年增一成。

獲利方面，依據外資所做財務模型，宜鼎2020～2022年每股純益分別是12.32、15.45、18.29元，就此來看，若宜鼎保持產業競爭力，中長線也有挑戰每股賺二股本的機會。

(工商 )