台股再度叩關萬三大關曇花一現後，近期蒙受極大調節壓力，指數連日回檔，外資此時送暖中高價股：野村證券看好面板驅動IC（DDI）產能吃緊，聯詠（3034）首先受惠、升評「買進」，推測合理股價297元。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，聯詠為反映晶圓代工成本提高，應已成功調漲大尺寸面板驅動IC（LDDIC）、觸控面板驅動IC（TDDI），而且占DDI成本三至四成的封測方面，除了測試端略有漲價，整體封測價格大致不變，因此，有利聯詠毛利率於第四季、2021年進一步擴張。

考量DDI產能吃緊，野村認為，聯詠憑藉其規模經濟優勢，相較同業，有本事從晶圓代工廠處確保更多產能，在產能受限環境中反而更能鞏固產業領先地位，無論是在市占率或定價能力上，亦都能有所提升。這個情況與2018年下半年有些相似，聯詠當時穩住來自聯電的晶圓代工產能，超越Synaptics、敦泰，成為TDDI最大供應商。

外資估算，聯詠每股純益將自2019年的13.03元，大增34％、至17.48元，2021、2022年分別再增加為19.79與20.94元，換言之，每股賺進兩個股本並非難事。

(工商 )