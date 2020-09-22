以「衛浴產業的小米」自栩的凱撒衛浴（1817），在站穩衛浴修繕市場後，隨著台灣發貨中心、越南櫥櫃廠完工投產，近年來全力衝刺新建案市場，在全台各地打造「瓷藝光廊」旗艦展示中心，台中店今（22）日盛大開幕，吸引大批建商參觀，而高雄店預計11月開幕。法人表示，凱撒在完成全台旗艦展示中心布局後，有助於提升新建案的市佔率，今年整體業績看增15％。

凱撒衛浴越南廠受到美中貿易戰與疫情衝擊、越南封城等不利因素影響，業績明顯下滑，幸好台灣市場逆勢成長，第二季淨利年增率達42.76％，挹注上半年EPS達1.17元，較去年同期的1.05元成長約一成；今年前八月合併營收14.77億元，與去年同期持平。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，凱撒衛浴過去因為修繕零售市場供不應求，產能無法供應新建案市場需求，因此不惜大手筆砸下逾7億元、超過資本額的資本支出，分別在苗栗打造廣達4,000坪的造橋發貨中心、在越南打造1萬坪的櫥櫃廠，去年完工投產後，凱撒全力搶攻新建案的市佔率，而布建全台「瓷藝光廊」展示中心、持續開發衛浴新產品，都是為了進一步拓展新建案市場。

蕭俊祥表示，凱撒不僅生產製造，也全力研發新產品，以時尚造型、價格合理、容易維修等三大特點，站穩國內衛浴修繕零售市場的龍頭品牌，未來將全力布局搶攻國內新建案市場，期望3年內，新建案的營收占比從目前的1成大幅提高至4成。

蕭俊祥強調，凱撒是最早搶進越南市場的台商，隨著北越、中越、南越布局完成，目前已是越南第二大衛浴品牌商。因此，越南櫥櫃廠未來不僅將供應台灣內需市場，也將加速越南櫥櫃版圖的布局；此外，凱撒積極提升龍頭生產效能，強化現有產品線，拓展代工接單市場。

值得一提的是，進入後疫情時代，凱撒為凸顯產品差異化價值，力拼社群電商新通路，8月成立「凱撒商店」，搶攻網購衛浴市場商機。

(工商 )