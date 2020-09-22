為與全球保育同步，六福旅遊集團22日宣布啟動史上最大瀕危動物輸出計畫，六福村動物園內犀牛妹艾瑪將搭乘飛機從台灣「嫁」至日本，擔負起犀牛繁育永續的重責大任。

在正式啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫後，六福旅遊集團亦展開一系列為犀牛妹艾瑪「備嫁妝」的活動，於9月25日起，凡入住關西六福莊的「犀望巴士秘境探險住房專案」可獲贈「犀牛艾瑪要出嫁限定版紙模型」一份，透過DIY摺紙及黏貼的製作過程認識犀牛，更親手打造一隻專屬的迷你版紙艾瑪，數量有限送完為止。此外，即日起至11月30日止，民眾還可以前往六福村參加「Hello犀牛妹！」活動，近距離觀察艾瑪食衣住行喜好，發現她最愛洗泥巴浴，最喜歡吃苜蓿芽塊，飯後一定要散步維持好身材，絕對讓大家一眼就愛上艾瑪，共同為這樁囍事獻上最誠摯的祝福。

全球野生犀牛瀕臨滅絕，人類非法盜獵是主要原因之一，為喚起全球對犀牛生存危機的重視，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」。六福旅遊集團與莊福文教基金會長期關注犀牛保育，不只在六福村園區內繁育23隻白犀牛的成果傲視亞洲，還從2017年起，與全球保育同步，於922世界犀牛日發起「紅鼻子挺犀牛」保育行動，參加人數逐年成長，去年更號召到萬人響應，今年則進一步邀請到日本東武鐵道集團，成為全球關懷犀牛的夥伴，台日攜手一起紅鼻子挺犀牛。

六福旅遊集團與東武鐵道集團也選在今(9/22)日共同舉辦記者會，由六福旅遊集團董事長莊豐如、莊福文教基金會董事長莊秀石、東武鐵道集團台北分公司總經理早野雅史共同宣布正式啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，透過妥善運輸計畫將犀牛妹艾瑪送至日本繁育。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，六福旅遊集團成立半世紀迄今，秉持環境永續理念，把六福作為推動環境永續、動物保育的大平台，為全世界的動物保育盡心，如今六福村野生動物園是台灣最大的開放式野生動物園，更是亞洲最大犀牛繁育基地。莊豐如指出，全球犀牛因盜獵面臨瀕危，六福旅遊集團與莊福文教基金會長期致力犀牛保育，每年響應922世界犀牛日發起紅鼻子挺犀牛活動，今年並與日本東武鐵道集團合作、台日攜手串聯，將六福村的白犀牛艾瑪嫁到日本東武動物公園，共同用行動為犀牛的繁衍盡心。

莊豐如表示，希望六福此次的犀牛輸出只是個起點，未來全世界有更多國家加入，六福並樂意分享犀牛繁育的成果，為促進犀牛血緣豐富化努力，守護犀牛的生存權。

莊福文教基金會長期關注全球瀕危動物，董事長莊秀石回憶1979年六福村野生動物園開幕時，從非洲引進8隻白犀牛，提供最接近大自然的環境，讓犀牛們安心地在這裡繁衍後代，近年來每年都迎接新生兒，至今園區裡共有23隻白犀牛，六福已成為亞洲最大的犀牛繁育基地。

莊秀石並希望，六福村的犀牛妹遠嫁到日本後，能與當地公犀牛一起開枝散葉，讓犀牛永續繁衍下去，莊秀石強調，這對投入繁育犀牛數十年的六福來說，是很重要的里程碑。

目前在六福村園區內共有23隻白犀牛，此成果傲視亞洲。六福村近年也積極與國際接軌，於2015年及2016年前進南非關注犀牛原生地，也跟當地犀牛孤兒院（Care for Wild）共同簽署保育合作意向書，並連續兩年於園區內舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請來自德國、美國、泰國、中國、越南、日本、新加坡等國家的動物專家齊聚一堂，分享台灣犀牛保育經驗。

此外，六福旅遊集團也透過各種方式，將犀牛保育理念帶給民眾，推出全球唯一的「蘇丹犀望巴士」和犀牛保育員導覽體驗行程，民眾透過深入犀牛展場及幫犀牛刷背等互動，喚起大家對犀牛保育的重視與支持。同時，六福也連續四年響應922世界犀牛日發起紅鼻子挺犀牛保育行動，象徵著犀牛被盜獵者挖開臉取角，留下血腥無法治癒的傷口致死的模樣，以此號召民眾齊聚為瀕危犀牛生存權發聲，2017年號召三千人排列犀牛圖陣，讓世界看見台灣，2018年邀請民眾模仿犀牛滾泥巴，在泥漿尋寶中捍衛犀牛生存權，2019年則聚集了全台灣的動物明星和體育界名人們舉辦運動會，號召萬人一起發聲挺犀牛。

(工商 )