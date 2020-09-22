淡江大學經濟系近年積極推動跨領域課程，22日特別與中華民國運動賽事分析師協會合作，雙方簽訂產學合作意向書（MOU），淡江經濟系師生期待透過這樣合作模式，讓系上課程更多樣、更活潑且貼近生活，盼未來可以培養更多的運動分析、經濟產業的各類人才。

淡江大學經濟系系主任林彥伶表示，她本身即很喜愛運動，但對於體育賽事分析卻也很陌生，希望藉由相關課程，幫系上學生多開一扇門，增加未來就業選擇。因此，很開心能與中華民國運動賽事分析師協會合作，會先從單元課開始進行，之後搭配演講與系列課程，再延伸到考取運動分析師證照，給學生最完善的運動分析課程。

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶強調，運動博弈屬非典型經濟，且運用層面很廣，包括球探收集資訊、分析數據，AI大數據運用與運動影像分析，都是課程的重點。

今年全球受到新冠肺炎影響，雖重創運動產業，各國職業運動被迫延期、停賽或閉門，導致運動經濟板塊重組，許多產業沒落，卻也有很多新的經濟模式崛起，像是自行車產業，或是「宅經濟」AI互動式科技和居家健身等產業翻身成當紅炸子雞。

張宏韶進一步指出，因此，運動與經濟其實息息相關，好的數據統計和分析不但可幫忙運動員知己知彼，增加獲勝機率。最重要的是運動產業其實是很龐大的經濟體，希望透過課程，讓學生能更宏觀的了解產業發展，同時提升對於新經濟的敏銳度。

(工商 )