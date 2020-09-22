飽受疫情衝擊 Whitbread擬大裁員6,000人 20:402020/09/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有英國最大連鎖酒店Premier Inn的飯店與餐飲集團惠特貝瑞（Whitbread）因疫情令入住旗下飯店的旅客人數銳減，將從11月開始裁員6,000人，相當於集團員工總數約20％，其強調當中大部分人員將透過自願離職計劃來進行。 (工商 ) #Whitbread 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗、滙豐避疫情干擾 外銀獵MA精英 轉線上招募 04:102020/09/22 金融．稅務 疫情重擊 歐銀行業擬合併求生 04:102020/09/22 全球財經 TIFE 2020 紡織業疫後發展獻策 04:102020/09/22 投資理財 誠品生活拚會員經濟 O2O並進 04:102020/09/22 產業．科技 8月電子產品訂單 創新高 04:102020/09/22 財經要聞 《百貨股》疫情傷營運 金麗-KY拚電商救市 16:482020/09/22 財經 《半導體》後疫情時代產業發展 吳田玉提3趨勢3建議 15:062020/09/22 財經 《產業》貿協「疫後市場學」線上看 研討智慧城市新契機 10:342020/09/22 財經 有錢人變多 陸私銀規模激增 04:102020/09/22 兩岸新聞 後疫時代 考驗企業危機管理 04:102020/09/22 產業特刊 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 報復川普 傳陸列頭號封殺黑名單 密謀美大選後開槍 - 財經 現在正是買點！ 華爾街狂人點名搶進美4大科技股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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