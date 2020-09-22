擁有英國最大連鎖酒店Premier Inn的飯店與餐飲集團惠特貝瑞（Whitbread）因疫情令入住旗下飯店的旅客人數銳減，將從11月開始裁員6,000人，相當於集團員工總數約20％，其強調當中大部分人員將透過自願離職計劃來進行。

(工商 )