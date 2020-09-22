國會預算辦公室（CBO）周一指政府為對抗疫情而大舉推出振興措施，讓今年聯邦政府債務將相當於美國GDP的98％，若不改變目前稅制和財政支出等法規，到2050年時債務將相當於GDP的195％，接近目前日本與希臘的負債水準。

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