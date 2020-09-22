CBO預測美2050年聯邦債務 恐接近希臘負債水準 20:402020/09/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國會預算辦公室（CBO）周一指政府為對抗疫情而大舉推出振興措施，讓今年聯邦政府債務將相當於美國GDP的98％，若不改變目前稅制和財政支出等法規，到2050年時債務將相當於GDP的195％，接近目前日本與希臘的負債水準。 (工商 ) #國會預算辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍期刊主題談共軍犯台 籲重新駐軍台灣 15:322020/09/22 國際 8月外銷訂單連6紅 9月續旺 04:102020/09/22 財經焦點 自救會籲主管機關 守護大同華映資產 04:102020/09/22 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－金價長線可望創高 04:102020/09/22 證券．權證 人行緊盯 高利存款產品絕跡 04:102020/09/22 全球財經 選前變數多 川普恐面對稅務詐欺調查 11:262020/09/22 財經 《國際產業》汽車零件商蓋瑞特申請破產 12:332020/09/21 財經 《國際經濟》對抗新冠肺炎疫情 美Q2政府與企業債務暴增 12:502020/09/22 財經 公務員母涉貪關6年恐死刑 曲婉婷再喊話「相信人間有法」 11:112020/09/22 娛樂 《經濟》國泰金：明年台灣經濟成長率2.9％ 低於主計總處估值 15:232020/09/21 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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