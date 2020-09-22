宏達電VR實力又獲得博物館肯定，為了迎接英國V&A博物館在2021年3月27日開幕的年度大展「愛麗絲：越奇越怪」，宏達電Vive Arts宣布，將與英國V&A博物館在10月22日共同推出年度大展的線上虛擬實境預展，這也是V&A博物館成立以來第一場線上VR活動，是V&A博物館對科技創新的肯定。

宏達電表示，線上虛擬實境預展將在台北時間10月22日晚上9點舉行，全球觀眾皆可透過「Engage」虛擬平台免費參加，這是V&A舉辦的第一場線上虛擬實境活動，也是首度將展覽延伸至博物館之外，觀眾無論是否擁有VR設備皆可參加活動，除各類型VR裝置外，亦可使用Windows PC或Android設備下載「Engage」參與，另外活動也將在V&A的YouTube頻道直播。

宏達電表示，預展場景將結合V&A博物館的實體建築和愛麗絲夢遊仙境小說中的奇幻空間，藉由Engage的技術，出席者能以個人化的虛擬人像（Avatar）參與，並與其他出席者互動，預展將帶領參觀者搶先探索展覽中的五個主要展區，活動場景將會不斷地產生變化，參與者會看到原著中描繪的視覺想像，如眼淚池塘和門的走廊，而明年「愛麗絲：越奇越怪」實體展覽開始後，實體展中也將展出VR版的「紅心皇后的槌球場」，並透過宏達電VIVE Cosmos體驗獨特的虛擬實境內容。

宏達電指出，這項合作是V&A博物館對科技創新的肯定，它不但讓無法親臨現場的觀眾能夠觀看展覽，也為未來藝術與科技的結盟翻開新的篇章。

(工商 )