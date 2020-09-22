Nikola創辦人下台 仍拿走逾31億美元公司股票 20:402020/09/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭主管機關調查是否誤導投資人的電動卡車公司尼可拉（Nikola）創辦人米爾頓，同意辭去執行董事長職位，放棄約1.66億美元股票獎金與2,000萬美元的兩年顧問合約，但跟董事會達成離職協議，仍可拿走逾31億美元公司股票。 (工商 ) #Nikola #創辦人 #拿走 #公司股票 #主管機關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美Q2經濟衰退 家庭財富反常飆新高 19:492020/09/22 財經 螞蟻IPO集資 傳增至350億美元 04:102020/09/22 全球財經 多間快遞公司受害 假送貨真詐財5次遭判刑10月 13:592020/09/22 社會 京東證實分拆京東健康赴港上市 傳募資20億美元 13:052020/09/22 兩岸 研訓院看世界－被動打敗主動 ETF走向「大尾」之路 04:102020/09/22 專題周報 《觀光股》IPO以來首次 瓦城將實施庫藏股 07:442020/09/22 財經 《基金》低利與通膨共存 台新投信推總回報高收債基金 13:072020/09/22 財經 太醫 前8月每股稅前賺4元 04:102020/09/22 證券．權證 陷入詐欺疑雲 尼可拉創辦人米爾頓辭董座 04:102020/09/22 全球財經 資金充沛情勢不變 有利台股資金行情延續 17:222020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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