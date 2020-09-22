遭主管機關調查是否誤導投資人的電動卡車公司尼可拉（Nikola）創辦人米爾頓，同意辭去執行董事長職位，放棄約1.66億美元股票獎金與2,000萬美元的兩年顧問合約，但跟董事會達成離職協議，仍可拿走逾31億美元公司股票。

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