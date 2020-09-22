益張處分大埔美工業園區不動產 估入袋8,200萬元 20:402020/09/22 工商 劉朱松 、彰化 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 益張（8342）22日公布處分旗下嘉義縣大埔美工業園區不動產，包括土地面積約7,319坪，每坪價格逾3.07萬元，建物面積約2,507坪，每坪價格逾4.93萬元，交易總金額逾3.48億元，預計處分利益約8,200萬元。 (工商 ) #益張 #處分 #大埔美 #工業園區 #不動產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋送愛心家扶滿溫馨 育成同濟會關懷弱勢家庭 13:212020/09/22 寶島 華裔小姐冠軍罕見大解放 紅色泳衣深V開高衩 辣度沒輸16年前選美 09:222020/09/22 娛樂 新北環狀線 建商角力新戰場 04:102020/09/22 產業．科技 張涵雅4度叩關金曲歌后議員老公緊張得失心大 19:402020/09/22 娛樂 張東尹「那個」不明顯飄仙氣 金所泫：怎麼比我還美 10:192020/09/22 娛樂 銀行業看好明年景氣復甦 Q4這類股有想像空間 19:012020/09/22 財經 自救會籲主管機關 守護大同華映資產 04:102020/09/22 財經要聞 《金融》凱基銀行：Q4金融市場有驚無險 明年景氣復甦將更全面 15:062020/09/22 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 17:102020/09/22 財經 台幣狂升 15檔熱錢受惠股勁揚 04:102020/09/22 證券．權證 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 報復川普 傳陸列頭號封殺黑名單 密謀美大選後開槍 - 財經 現在正是買點！ 華爾街狂人點名搶進美4大科技股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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