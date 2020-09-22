益張（8342）22日公布處分旗下嘉義縣大埔美工業園區不動產，包括土地面積約7,319坪，每坪價格逾3.07萬元，建物面積約2,507坪，每坪價格逾4.93萬元，交易總金額逾3.48億元，預計處分利益約8,200萬元。

(工商 )

#益張 #處分 #大埔美 #工業園區 #不動產