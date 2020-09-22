新加坡歌手NAT健豪是新加坡航空的空服員，在遊遍世界各地後，卻突然找不到生活重心，決定重拾自己的夢想加入歌手培訓班，在新加坡長期駐唱與街頭表演引起許多關注，終於在9/16發行個人首張創作專輯《起飛了》，同名主打〈起飛了〉由他自己創作，他每一次感到迷惘都會想起小時候跟自己最親近的外婆，他七歲前都與外婆同住，每次從幼稚園回家時，外婆總是會陪他玩捉迷藏；給他做好吃的東西，把他養的胖胖的；有時頑皮被媽媽處罰，外婆總是幫他求情，NAT健豪除了用這首歌曲思念外婆，同時也對自己喊話：不論面對什麼困境低潮，收拾起心情後都要勇敢去飛。

而他受疫情影響，無法來台發片，他與台灣的企宣團隊討論出異地拍攝、同步剪輯的做法。首先由NAT健豪先行處理之前創作歌曲時在新、馬兩地拍攝的影像，傳回台灣後由導演NEO以投影與分割畫面等做法，巧妙傳遞出起飛之後，人們分隔異地的思念與情感。他也將對外婆的思慕之情，化作手中的乾燥花，象徵內心的不捨思念隨著時間而漸漸昇華，告訴自己『當對方住進心裡的時候，就是可以好好說再見放手的時候，放下了才能繼續往前進，帶著未完成的夢，起飛了！』。

NAT健豪是新加坡航空空少，發片一圓歌手夢。（NAT健豪提供）

(中時 )