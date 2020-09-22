海岸巡護隊每月巡護清理90次以上，平均可撿拾7公噸的垃圾及1公噸的回收。（姜霏攝）

桃園市海管處自2018年成立時開始招募海岸巡護隊，截至今年共有15隊，總人數為540人，總巡護面積約397公頃。針對大園區及蘆竹區部分段落預計再增加2隊，海管處副處長林錫聰表示，平均每月巡護隊可清理8公斤垃圾，是個守護海岸的重要團隊。

林錫聰提到，一開始僅設立11隊，為了徹底維護海岸線的整潔，逐年增加隊數，預計明年將有17隊巡護隊共同清潔，主要以大園區及蘆竹區為召募對象，大園區認養範圍為下海湖水圳以南至新街溪以北，蘆竹區認養範圍為竹圍漁港以北至福海宮旁小圳出海口。經海管處審查評選通過後，3個月內辦理基礎及專業培訓，每隊配發巡護設備及沙灘運輸車，明年正式運用。

海管處長林立昌說，每隊至少每週會巡護一次，而全部15隊每月巡護約90次，截至今年8月，巡護隊每月平均清理一般垃圾約7公噸，資源回收物約1.5公噸，其中以漁網、保麗龍及浮球占海岸垃圾的最大宗。另外，目前盤點開放認養的海岸已逐漸趨向飽和，其他海象危險、地形崎嶇的區域，會交由委外廠商進行清潔。

為了從根本解決問題，海管處與漁會將於10月開始合作收購漁網，林立昌說，漁網長時間浸泡海水會失去價值，比起花更龐大的錢處理漁網垃圾，不如直接向漁會收購。另外，未來將與民間企業規畫回收保麗龍，雖然目前民間企業有相關技術，但回收過程會造成二次汙染，因此該項目須慎重執行。

(中時 )