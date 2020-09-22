唐從聖22日在醒吾科技大學分享笑淚演藝人生，開場自我調侃，演藝人員非外界想像風光，不要以為明星錄節目一定很開心，不小心還會有人突然抓狂飆罵，但事情過了就讓它過去，他笑說：「演藝圈真的是一個叫人又愛又恨的特種事業。」

新北市政府原住民族行政局為培訓更多原住民文化藝術人才，上午在醒吾科大舉辦名人講堂，邀請唐從聖分享劇場表演心得，吸引滿場原住民文化藝術表演團員及醒吾科大學生聆聽。從從開場白就拉近與觀眾距離，「一般藝人不可以拍照，我可以，因我不是明星，也不是什麼偶像藝人，只是表演工作者」。他認為演藝圈辛苦一面觀眾看不到，他曾外出錄美食節目，明明大熱天生魚片已不新鮮，即使反胃也要對鏡頭猛誇好吃，他更以詼諧口吻談曾被主持人徐乃麟飆罵髒話往事，「不要以為藝人錄綜藝節目一定很開心，因有時不小心有人會突然抓狂飆罵」。

唐從聖走入聽眾。（醒吾科技大學提供）

唐從聖也以自己的艱辛歷程，勉勵所有想圓星夢的朋友，「我空有一身功夫，退伍後曾失業3個月，小燕姊不要我、憲哥家族也打槍，因為不知如何讓我表現，但只要隨時準備好，機會來了，就可以大顯身手」。他回憶大學時期同學們都在兼差拍戲當路人甲賺臨演費，他卻堅持跟學長、姊演出沒有酬勞的舞台劇，雖然苦哈哈，卻學得一身功夫，「因此雖被小燕姊及憲哥打槍，等到機會一來被相中，邀演模仿秀，2000年就以模仿前總統陳水扁一炮而紅，從此各大綜藝節目邀約不斷」。

(中時 )