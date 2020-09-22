桃園光影文化館自23日至10月7日配合館慶舉辦「美食饗宴」影展、「夜市星光電影院」、「美食工作坊」等系列活動。（姜霏攝）

桃園市藝文設施管理中心從今年4月開始規畫美食系列活動，除了選取美食主題相關電影外，也與桃園市觀光夜市攤販管理委員會合作「夜市星光電影院」，讓民眾能免費欣賞露天電影，以及推動「美食工作坊」，讓大小朋友一同動手製作料理。

桃園光影文化館自2018年轉型成為專業電影放映廳，打造市民電影院，今年即將邁入第3年，23日至10月7日館慶特別企劃活動期間，準備了一系列美食主題電影，選映了9國、15部以「飲食文化」題材為走向的影片，讓觀眾不僅喚起味蕾的記憶，更以新的角度欣賞世界，品味人生。

藝文設施管理中心表示，光影文化館位於桃園觀光夜市附近，礙於館內不開放飲食，因此鼓勵民眾於館內欣賞電影前後，可就近到觀光夜市享受美食。今年首度與桃園市觀光夜市攤販管理委員會合作「夜市星光電影院」，讓民眾逛夜市時也能一同免費欣賞露天電影，體驗多重夜市享受。

藝文設施管理中心提到，該系列活動自今年4月開始策展，當時因碰上疫情，所以相關活動皆暫緩，連續3項展期都改為線上影展，所幸疫情趨緩才讓這次的活動如期舉行。

夜市星光電影院將於25日及26日晚上7點在正康二街、大華五街口舉行，光影文化館與桃園觀光夜市商圈協會一銅邀請民眾逛夜市享受美食。

(中時 )