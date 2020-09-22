雲林縣1名3個月大的女嬰，因母親與外祖母有金錢糾紛，本月11日遭外祖母帶走不知去向，經母親報案，透過「雲林婦幼保護聯繫平台」21日順利找回，目前女嬰交由雲林縣政府社會處緊急安置，避免女嬰因大人的紛爭而處於危險狀態。

女嬰的母親蕭女與外祖母吳女因金錢糾紛，經常發生爭執，本月11日吳女趁蕭女不注意將女嬰帶走，蕭女遲至13日才向雲林縣警察局斗六派出所報案，但吳女並未攜帶行動電話無法透過定位找尋，警方因此於21日通報雲林地檢署創立的「雲林婦幼保護聯繫平台」協尋。

雲林地檢署緊急由檢察官朱啟仁指揮斗六警分局偵查隊小長鄭明松等人，追查吳女所騎乘的機車牌號碼，鎖定其位置在嘉義市區，21日當天即在嘉義市某佛堂尋得吳女，但女嬰並未在現場，且吳女情緒不穩定不願配合警方辦案。

為平息吳女情緒盡快確認女嬰安危，檢察官指示員警將吳女帶離現場並懇切溝通，最後吳女才帶著員警前往嘉義市大安街找到女嬰，女嬰被帶回斗六警分局確認安全後，由雲林縣政府社會處緊急安置，免去1場可能的兒虐風險。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，「雲林婦幼保護聯繫平台」，突破過往通報及處遇機制，針對行蹤不明兒少主動查辦，串聯各網絡單位協調合作，由檢察官主導擴大橫向連結及分工，減低兒少慘遭虐待釀成悲劇的可能性。

(中時 )