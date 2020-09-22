53歲曾姓女子21日晚間於桃園市龍潭區某路口徘徊，嘴巴不停喃喃自語，疑似有失智症狀，中興派出所警員曾子謙見狀趨前關心，考量天色昏暗、車水馬龍易生危險，便決定護送她回派出所休息，曾女原先表示「自己沒做壞事，為什麼要上警車」，經過員警一番勸說才點頭答應。

回到派出所時，曾女情緒激動哭喊「天黑了，我要回家！」，卻遲遲說不出住家的地址與家屬聯繫方式，直到她吃完東西擦嘴時，證件恰好掉出，副所長曹培翔及警員徐逸明才得知曾女領有身障手冊，但無奈曾女與家屬均已搬離戶籍地址，無法取得聯繫。

經過重重關卡，警方終於和曾女家住新北的大哥取得聯繫，大哥表示曾女前2天才剛搬到龍潭，但由於他在新北市無法前往接應，希望警方和居住在龍潭的年邁父親聯繫。曾父知情後趕緊前往派出所接女兒，表示曾女下午出門後就一直未返家，幸虧警方協助，結束一場虛驚。

(中時 )