女性去看婦產科醫生，最常問哪些問題？生活網站Instyle訪問多位婦產科醫生，歸納出病人去看婦產科，最常問的是這7個問題：

1.避孕會影響我的生育能力嗎？

加州大學洛杉磯分校的婦產科教授席達（Aparna Sridhar）博士說，她經常被單身或新婚婦女問道，吃避孕藥、用避孕環，久了會不會影響正常懷孕的能力？

席達指出，宮內節育器（英文：IUD）如果導致骨盆腔炎，確實可能會導致不孕，但這種情況並非常見，如果IUD功能正常，停止使用之後，幾乎可以立即恢復懷孕能力；其它的避孕工具也是，像是避孕藥，不管是藥丸、貼劑，只要停止使用，身體通常只需要幾個月的時間，就可以恢復懷孕生產的能力。不過席達提醒，在開始任何荷爾蒙治療之前，務必諮詢醫生。

2.避孕會導致亂經或經血排不出來嗎？

霍普金斯大學婦產科教授西艾（Rachel Seay）博士指出，在正常的月經週期中，子宮內膜會變厚，以準備容納受精的胚胎，如果沒有，子宮內膜就會脫落。很多女性普遍誤解，吃避孕藥會讓子宮內膜變厚，但沒有脫落的機會，這誤解從很多人看婦產科時會說：「醫生，我覺得經血積在子宮裡沒有完全排出來」看得出來。

西艾指出，事實剛好相反，避孕藥會讓宮內膜變得非常薄，這會導致月經週期變短、經血變少，可能就是因為這樣，女性會誤以為有經血積在子宮裡沒排乾淨，或觀察到自己在吃避孕藥之後，月經週期比28天短，就開始擔心。

西艾指出，成人平均月經週期持續28～35天，事實上，只有不到一半的女性，週期剛好是28天。

經痛常讓女性苦不堪言 (圖／pixabay)

3.經痛會不會是以後我會罹患婦科重大疾病的前兆？痛到多痛是不正常的？

密歇根醫學院婦產科醫師林姆（Courtney Lim）博士指出，高達90％的育齡婦女在月經期間會感有經痛的情形，有些人甚至會伴隨噁心或腹瀉。

林姆指出，經痛非常普遍，如果是輕度症狀，「我們建議購買非處方的非類固醇消炎止痛藥服用。如果疼痛非常嚴重，影響到生活和正常工作或上學，而非處方療法已經不管用，就一定要去看醫生，看看是不是有子宮內膜異位或多囊卵巢症候群等疾病。」

最近有一項針對2,500名有慢性疼痛問題的婦女所做的調查，有66%的人表示，她們不會因為婦科疼痛問題去看醫生，因為她們不認為醫生會認真看待她們的疼痛。

「不要輕忽疼痛，尤其是如果它已經影響到妳的日常生活，最重要的是，女性要知道這是有方法可以治療的，」林姆醫師指出。

4.我的陰部外觀看起來正常嗎？

西奈山（Mount Sinai）婦產科醫師布萊曼（Rebecca C. Brightman）博士表示，她最常被問題這個問題，女性在詢問這問題時，通常是以「和其他人比較起來......」開始。

「陰部外觀這件事，女性不該相信神話，根本沒有正不正常這回事，」布萊曼醫師說，對不對稱、顏色深淺、形狀、大小等等，都不該是問題，全世界女性的陰部，「沒有兩個人一模一樣，何來正不正常的問題？」

圖／pixabay

5.下體除毛到底有沒有壞處？

很多色情影片的女性下體都光潔無毛，真實生活裡，也有很多女性，尤其是西方女性會對陰毛做造型或除毛，布萊曼醫師特別提醒，脫毛會導致毛髮向內生長，形成缺口，沒有毛髮的保護，下體皮膚不但容易受到過度的刺激或擦傷，也增加感染性病的風險，不可不慎。「毛髮對我們具有不容忽視的保護和緩衝作用，」布萊曼醫師說。

6.兩邊乳房不一樣大小是正常的嗎？

「沒有兩個乳房是一樣的，」布萊曼醫師指出，「不對稱非常普遍，尤其是青少年；隨著年齡的增長，兩邊乳房會趨於比較對稱。」

但也有因為腫塊導致兩邊乳房本來還算對稱，變成明顯不對稱的情形發生，「我鼓勵我的病人定期自我檢查，因為我認為了解妳的乳房是不是正常很重要，如果有任何新感覺或發現任何變化，一定要立刻就醫。」

子宮頸抹片檢查其實不必每年都做 (圖／pixabay)

7.我真的需要每年做一次子宮頸抹片檢查嗎？

杜克大學醫學院婦產科醫師克利弗（Susann Clifford）指出，直到幾年之前，醫學指引都還建議女性，「我們現在的做法是，21歲～29歲，如果沒發現異常，3年做一次就可以；30歲以上，應該同時做子宮袜片和人類乳突病毒（英文：HPV）檢查，如果兩檢查結果都正常，通常5年做一次就好，一直到65歲。」

克利弗醫師指出，根據美國疾管中心指南，就算是性生活活躍的女性，21歲之前，都不建議做子宮袜片檢查。

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(中時新聞網)