1名臉書網友在版上分享一張萌「貓」下山的霸氣照，還不禁直呼原來萌貓是真的存在著。這隻萌貓從圖片觀看，與美國知名動畫人物「加菲貓」相似度幾乎相同，此圖一上傳立即造成網友的熱烈討論，也紛紛留言「原來是寫實風」、「誤會可大了，真的有其貓」、「失傳已久的萌虎落地式」，皆都非常訝異，原來真的有存在這般萌樣的貓咪。

1名網友在臉書社群上分享了一張萌貓下山風景照，引起網友的熱烈討論，也令多數人感到非常療癒。(臉書社群 這時候只要笑就可以了翻攝)

臉書網友從twitter上看到一則日本網友的萌貓風景照，分享出去後立即引起熱烈討論。(Twitter nakamanian翻攝)

在臉書社群「這時候只要笑就可以了」今天分享了一則來自日本網友的萌「貓」下山風景圖，原PO將1隻相似「猛虎下山」的萌貓後製放在一起對比，仔細觀察下可以看出，這隻真貓無論眼睛、面貌、體型都跟圖中的猛虎相同，讓原PO不禁直呼，原來世界上真的會有這樣長像的肥貓出現，原PO將圖片一放上社群版上，立刻得到1萬7仟個贊賞數，也立即引起430位網友留言。

據了解，「萌貓下山」的用詞源自於「猛虎下山」成語，主要是形容1隻威猛老虎從山上下來的雄姿，另外它也用於中國少林寺外家拳法中的虎拳，講述一種硬門拳的中高級套路名稱，這種拳法主要出現在南少林拳法中。

網友熱烈回應真的有其貓存在，都紛紛大吃一驚，「原來是寫實風」、「果然是創作源於生活」、「誤會可大了，真的有其貓」、「原來這隻是真的」；也有網友在這句成語上大做文章，「放貓歸山」、「畫虎不成反類貓？」、「失傳已久的”萌虎落地式”」、「 萌虎下山」；也有網友提出不同建議，「原來是胖虎阿」、「你們看是本尊」、「我胖得罪你嗎！」、「胖虎: 朕要進來了」。

(中時新聞網)