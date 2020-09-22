關之琳日前現身直播被指老了。(圖／翻攝自微博)

不過今關之琳出席活動，狀態仍相當好。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

「香江第一美人」關之琳日前首次進行直播帶貨，吸引大批粉絲爭相圍觀，但卻被發現少了美圖的她，狀態似乎略顯老態，讓網友感嘆歲月不饒人，今(22日)她出席品牌活動，一舉一動都受到關注。

關之琳難得進行直播帶貨，不過卻因為超深法令紋被說顯老，沒有修圖軟體的鏡頭下，讓她真面目全現形，不少人感嘆歲月如刀，不過仍有網友力挺，認為她都快60歲了，這樣已經算保養不錯，兩方爭辯頓時引爆話題。

網友鏡頭下的關之琳生圖。(圖／翻攝自微博)

今關之琳出席品牌活動，穿著粉色西裝的她，看上去氣色紅潤，也減齡了不少，完全不見之前直播的老態，狀態好到沒話說，連未修生圖都可看出她不僅皮膚吹彈可破，還維持苗條身材，根本不像57歲，令人驚艷不已。

關之琳2015年宣布與國巨董事長陳泰銘離婚後，就一直單身，感情生活備受矚目，日前她出席好友生日派對，身邊多了一位外型俊美的小鮮肉作伴，疑似有新戀情，但聚會發起人出面駁斥，「我朋友是有身分的人，大家不要以訛傳訛！」

(中時新聞網)