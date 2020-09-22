網友討論。

各政黨已開始布局2022台北市長選舉，據最新民調顯示，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，值得注意的是，蔣從4月的36%增為50%，陳時中卻從53%掉到37%。網友直呼陳時中根本就是現世報，滿腦子選舉，民調才會這麼慘。

網友在論壇中發文表示，陳時中近來言行多次引發爭議，開放美豬、上演唱會飆歌、豬睪丸，防疫期間累積的高知名度以及高滿意度直直落，如今在民調上竟然還輸給蔣萬安，只能說「剛好而已」，直呼民進黨政府是不是專出這種官員，給你工作不好好做，拿到一點名氣就在那邊想要選東選西，之前還全台到處跑，真的是笑死人，觀光到底關陳時中甚麼事？

該網友認為，陳時中、民進黨的人滿腦子都只想著選舉，「崇洋媚外、數典忘祖，想把下一代變成沒有根的浮萍」，更可憐的是，台灣人竟然整天被民進黨騙，令人嘆息。

該文章引來其他網友討論，紛紛表示「防疫還不錯啊，但美豬後來真的砸了招牌」、「超噁，正事不做整天作秀」、「牙醫不要妄想選台北市長了啦」、「唱歌真的很誇張」、「整個就政客」。

(中時新聞網)