桃園市楊梅區一家黏鼠板工廠，以加熱溶膠槽熬製黏液時，時常散發出濃濃塑膠味，情況長達10餘年，讓當地居民氣得跳腳。環保局表示，2度前往稽查時都未聞到明顯異味，要是民眾再度檢舉，仍會指派稽查員前往採氣，倘若空汙情況屬實將依法開罰。

瑞坪里長呂芳盛指出，該工廠位於梅獅路2段的大型廠區，內部共有4家不同產業的廠商進駐，且長年飄出刺鼻異味，使周邊600多戶不堪其擾，甚至有民眾聞後出現頭暈症狀。但礙於里辦公室無法進入私人廠區，民眾苦無究責對象，經過多年巡查，如今總算抓到空汙源頭。

呂芳盛認為，居民長期受到異味干擾，已嚴重影響生活品質，要求環保局須出面主持公道，落實稽查並開罰。記者聯繫工廠負責人後，未獲得回應，僅表示已請廠商報價，於加熱溶膠槽上方裝設集、排氣設備，以及空氣汙染物去除設施，預計10月底完成，避免再有異味擾鄰。

環保局19日前往稽查，發現該廠使用石油樹脂及聚丁烯為原料，經4台加熱溶膠槽加熱液化後，做為原料充填至黏鼠板上，當下推測異味來源應出於此。不過，稽查員當下並未嗅得明顯異味，2天後再次進廠，雖然有2台機器正在運轉，但結果亦同。

環保局說，若民眾日後再度發現相關情事，稽查員經現場採氣後，若確認空汙情況屬實，將依空氣汙染防制法第20條開罰，可處新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

(中時 )