寄出含有蓖麻毒素信件給美國白宮和總統川普的嫌犯身分曝光。她是住在加拿大魁北克省的53歲女性，名叫費理爾（Pascale Ferrier），是一名電腦程式設計師。她的作案動機仍在調查中。

費理爾在2015年入籍加拿大，在2019年因使用偽造文件等罪名遭警方逮捕，因此被監禁三個月。後來她移居到魁北克省。加拿大警方是周末在蒙特利爾南岸的聖休伯特區逮捕費理爾，然後將她移交給美國。

(中時 )