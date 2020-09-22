寄劇毒郵件給川普的女嫌犯身份曝光 21:072020/09/22 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寄出含有蓖麻毒素信件給美國白宮和總統川普的嫌犯身分曝光。她是住在加拿大魁北克省的53歲女性，名叫費理爾（Pascale Ferrier），是一名電腦程式設計師。她的作案動機仍在調查中。 費理爾在2015年入籍加拿大，在2019年因使用偽造文件等罪名遭警方逮捕，因此被監禁三個月。後來她移居到魁北克省。加拿大警方是周末在蒙特利爾南岸的聖休伯特區逮捕費理爾，然後將她移交給美國。 (中時 ) #費理爾 #給美國 #魁北克省 #加拿大 #毒信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女靠快遞APP販毒 買賣方全栽了 04:102020/09/22 地方新聞 工商社論》大陸經濟須力求革新以「反脫鉤」 04:102020/09/22 財經要聞 旺報社評》大陸經濟和你想像不一樣 18:252020/09/22 旺報社評 TikTok交易再生波 陸官媒：條款不對等 中方不會接受 10:292020/09/22 財經 辛蒂亞爆冷最年輕艾美視后 04:102020/09/22 娛樂新聞 選前變數多 川普恐面對稅務詐欺調查 11:262020/09/22 財經 男寄「9公斤口罩」給美國親友 一看運費嚇死人 12:222020/09/22 搜奇 《國際金融》標普連4跌後 美股期貨開高走低 15:402020/09/22 財經 病毒冠名 還要歧視多久 04:102020/09/22 時論廣場 專訪振華數據研究者 陸情蒐台人意在收買恐嚇 15:342020/09/22 國際 國際熱門新聞 兒出生7天夭折！入土45年開棺竟無屍 母崩潰被騙半輩子 - 國際 美防疫人人都乏了 專家警告：末日即將來臨 - 國際 意外！美揚言祭新制裁 伊朗：已準備與美全面換囚犯 - 時事 反擊中國 川普自曝曾要求調整美元匯率 結果被打槍 - 國際 意有所指？習呼籲聯合國主持公道 「不能誰拳頭大就聽誰」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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